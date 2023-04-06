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Aydınlılar iftarda buluşmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin birçok noktasında iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:56
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Aydınlılar iftarda buluşmaya devam ediyor

Aydınlılar iftarda buluşmaya devam ediyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından dün de il genelinde 6 ayrı noktada iftar programı düzenlenerek 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Çine Mutaflar Mahallesi, Buharkent Ortakçı Mahallesi, Didim Yeni Mahalle, Germencik Çamköy Mahallesi, Karpuzlu Abak Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı’nda iftar sofraları kuruldu. 

Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik Çamköy Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, "Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz" dedi.

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