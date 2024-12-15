Aydınpınar şelalesi renk cümbüşü ile adeta büyüledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce'nin zümrüt ormanları içinde kalan Aydınpınar şelalesi, renk cümbüşü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Düzce, doğası ile dikkat çekmekte. Sonbaharın ardından başlayan kış aylarında da renk cümbüşü doğa severleri büyülemeye devam ediyor.

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Düzce'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 ayrı şelalenin arka arkaya döküldüğü Aydınpınar Şelaleleri kış aylarında da doğa severlerin uğrak noktalarından birisi oluyor.

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Ortamın çok dikkat çekici bir alan olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Türedi, "Ortam sonbaharın 4 renginin de bir arada bulunduğu aynı zamanda şelalenin de insanı rahatlattığı bir bölgedeyiz şu anda. Şelâleye gelerek bir doğa yürüyüşü yapmak istedik. Bol oksijen temiz hava suyun sesi ile huzurlu bir hafta sonu geçiriyoruz" dedi.

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