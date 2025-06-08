Aydıntepe’de kamu kurum çalışanlarına bayramı kutlaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydıntepe’de kamu kurum çalışanlarına bayramı kutlaması

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kamu kurumlarında çalışan müdürlerin, personellerin bayramı kutlandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kamu kurumlarında çalışan müdürlerin, personellerin bayramı kutlandı.

İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kurban Bayramı münasebetiyle Hükümet Konağı'nda kurum müdürleriyle bir araya geldi. Düzenlenen programda daire amirleriyle bayramlaşan Kaymakam Böçkün, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi. Kurum amirleri ise, Batman'ın Kozluk ilçesine atanan Böçkün'e yeni görevinde kolaylıklar dileyerek, iyi dilek ve temennilerde bulundular.

Aydıntepe’de kamu kurum çalışanlarına bayramı kutlaması

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