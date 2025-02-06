Aydos Ormanı’na lapa lapa yağan kar masalsı görüntüler oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Termometrelerin 4 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen hava sıcaklığı ise eksi 4 derece olarak kayıtlara geçti. Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'na da aralıklarla yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Kısa süreli etkili olan kar yağışı masalsı görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan İbrahim Gürman, kar yağışı ile ortamın güzelleştiğini söyleyerek, "Yurt dışından misafirlerim vardı, onları buraya getirmek istedim. Şansımıza kar yağınca ormana gelip biraz bakalım dedik. Kara hasret kaldık. Şuan güzel bir ortam var. Eskiden daha çok kar yağıyordu. Buraya taşınmamın nedeni de bu ormandı, bu bölgeyi seviyorum. Kar yağınca fırsatı değerlendirelim dedik" dedi.

"BURASI HARİKA BİR YER"

Amerika'da yaşayan ve Türkiye'ye gezmeye gelen Ruby Burlay ise "Kar yağınca bir gezelim dedik. Karda eğleniyoruz. Biraz daha yağar umarım. Burası harika bir yer. Kaliforniya'da fazla kar yok o yüzden burayı çok sevdim" diye konuştu.