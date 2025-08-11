AYESOB’un eski başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler İlçe merkezi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Hulusi Akşit'ten Cuma gününden bu yana haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hulusi Akşit, evin mutfak bölümünde sandalyede ölü vaziyette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konula olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Karacasu doğumlu olan 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in evinde yalnız yaşadığı Kuşadası'nda olan kızı ile en son Cuma günü görüştüğü ve Cuma gününden beri telefonlara cevap vermediği öğrenildi.