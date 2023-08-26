Ayfer adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ayfer isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ayfer ne demek? Ayfer isminin anlamı nedir?

AYFER NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ayfer ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gösterişli, Gül ve Ay Kadar Güzel.

- Ay yüzlü, Ay Gibi Güzel, Parlak Işık Saçan.

- Şan, Haşmet Sahibi.

AYFER İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ayfer ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Ayfer ismini koymak caizdir.