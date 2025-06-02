Aygo X'te devrim: Toyota'dan ultra düşük emisyonlu hibrit ve yeni tasarım

Yeni modelin, Avrupa'daki şarj edilemeyen otomobiller arasında en düşük CO2 salınımına sahip olması hedefleniyor.

Japon otomotiv devi Toyota, şehir otomobili segmentindeki popüler modeli Aygo X'i yenileyerek dikkat çekici bir dönüşüme imza attı. Araç, daha agresif bir dış görünüme kavuşurken, kaputunun altında Avrupa'daki şarj edilemeyen otomobiller arasında en düşük karbon emisyonuna sahip olduğu iddia edilen yeni bir hibrit motor taşıyor.

Markanın en küçük ve en erişilebilir otomobili olan Aygo X, artık gücünü daha büyük modeli Yaris'te de kullanılan 1.5 litrelik üç silindirli benzinli-elektrikli hibrit sistemden alıyor. Bu motor, ön tekerleklere 114 beygire kadar güç iletiyor.

PERFORMANS VE VERİMLİLİKTE ÖNEMLİ İYİLEŞME

Bu yeni güç ünitesi sayesinde Aygo X, 0'dan 100 km/s hıza 10 saniyenin altında ulaşabiliyor. Bu, bir önceki modelin 14.9 saniyelik performansına kıyasla önemli bir gelişme anlamına geliyor. Toyota ürün müdürü Cesar Romero, Autocar'a yaptığı açıklamada, resmi WLTP test sonuçları beklenmekle birlikte, aracın 74mpg (yaklaşık 3.18 L/100km) üzerinde bir yakıt verimliliği sunacağını belirtti: "Resmi WLTP testlerine kadar 74mpg'nin üzerinde yakıt verimliliği sağlayacak."

Mevcut 71 beygir gücündeki ve kökeni yirmi yıl önceki orijinal Aygo'ya dayanan 1.0 litrelik üç silindirli motor ise artık üretimden kaldırılıyor. Bu motorla birlikte manuel vites seçeneği de Aygo X ürün gamından çıkarıldı. Yeni Aygo X, standart olarak Yaris'in CVT benzeri episiklik otomatik şanzımanıyla donatılıyor.

DEĞİŞİKLİĞİN ARKASINDAKİ STRATEJİK HAMLELER

Eski motorun üretimden kaldırılmasının ardında, hibrit motorun sunduğu çok daha iyi performansın yanı sıra iki temel etken bulunuyor: Birleşik Krallık'ın sıfır emisyonlu araç (ZEV) zorunluluğu ve filo CO2 emisyon hedefleri.

ZEV zorunluluğu, otomobil üreticilerinin toplam CO2 salınımlarındaki düşüşleri, bir nevi elektrikli otomobil 'satışlarına' dönüştürmelerine olanak tanıyan bir madde içeriyor. Bir firmanın herhangi bir yıldaki toplam CO2 salınımında yaptığı her 167g/km'lik kesinti, bir ZEV 'satışı' olarak kabul ediliyor. Bu durum, üreticilerin uyum hedeflerini karşılamak için bir adet daha az elektrikli otomobil satmalarına veya limitleri dahilinde fazladan bir benzinli, dizel ya da hibrit otomobil satabilmelerine imkan tanıyor.

Bu düzenleme, özellikle Aygo için büyük önem taşıyor. Toyota'nın Birleşik Krallık'taki en çok satan modellerinden biri olan Aygo'nun yeni hibrit sistemi, önceki benzinli motora göre önemli ölçüde daha az CO2 salıyor. Yeni sistemin CO2 emisyon değeri 86g/km olarak açıklanırken, bu rakam önceki motora göre 23g'lık bir düşüş anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, rakip modellerden MG 3 Hybrid+ ise 100g/km CO2 emisyonuna sahip.