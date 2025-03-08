Ayhan Akman Galatasaray'da köstebek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Futbol Direktörü Ayhan Akman ile Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin Antalya kampına gitmesine izin vermedi. Sporcell'e açıklamalarda bulunan Ayhan Akman köstebek iddialarına yanıt verdi.

"BENİM KÖSTEBEKLİK YAPMAYACAĞIMI HERKES BİLİR"

Akman "Böyle deli saçması böyle akıl tutulması... Beni her yerde çok iyi bilirler, Galatasaray'ın tüm adetlerini bilenler, olarak, benim köstebeklik yapmayacağımı herkes bilir. Oda TV'nin saçmalıkları. Beni kimseyle ve kendileriyle karıştırmayın. Kampa gitmemeyle ilgili; böyle bir tasarruf oldu başkan ve yönetimimiz. Sadece futbola bakanlarımız, teknik heyet ve futbolcularımız.

"YAPILAN İFTİRALAR ELBET OLACAK"

İnşallah biz Pazar günü takımımızı izliyoruz. Hiçbir sorun yok. Tabiri caizse savaşı içindeyiz. Rakibimizle bildiklerimizi biliyoruz. Tüm takım, camia, futbolcusu, hocası, çalışanları olarak Galatasaray'ın başarısına odaklandık. Yapılan iftiralar elbette ki olacak. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.