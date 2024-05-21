Ayhan Bora Kaplan davasında bir komiser daha gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Ayhan Bora Kaplan davasında bir komiser daha gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha gözaltına alındığını duyurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K.’nin 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alındığını aktardı.

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Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelemele sürecinin Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde sürdüğünü belirten Başsavcılık, soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K’nin, alınan ifadesinden sonra mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıca Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verildiği kaydedildi.

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"BUNDAN SONRASI YARGIDA..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde tutuklanan emniyet mensuplarına ilişkin yaptığı açıklamada müfettiş raporunun tamamlandığını belirtmiş, önümüzdeki günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı yazılı bir açıklama ile raporun içeriğine dair kamuoyunu bilgilendireceğini aktarmıştı.

Yerlikaya, uzun sürecek bir sureci özveri ile kısa sürede tamamladıklarını bundan sonraki sürecin yargıda olduğunu ifade etmişti.

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