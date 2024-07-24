Ayhan Bora Kaplan davasının kilit ismi Serdar Serçelik’ten bomba siyasetçi iddiası: Gizli bilgilere sahibim

Düzenleme: Kaynak: T24
Ayhan Bora Kaplan davasının kilit ismi Serdar Serçelik’ten bomba siyasetçi iddiası: Gizli bilgilere sahibim

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan Başkent Mahkemesi'nde verdiği ifadede, "İç siyasette rol oynayan birçok kişiyi etkileyebilecek gizli bilgilere sahip olduğunu" iddia etti.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasında kilit isimlerden biri olan Serdar Sertçelik, hakkındaki ev hapsi kararı ve elektronik kelepçeye rağmen yurt dışına kaçmıştı. Sertçelik kaçısından kısa süre sonra Macaristan'da yakalandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Macaristan Başkent Mahkemesi'nde yer alan ifadelere göre Sertçelik, yakalanmadan önceki videolarında "emniyet mensupları tarafından bazı isimleri vermesi için zorlandığı" yönündeki iddialarının aksine ifade verdi.

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Sertçelik, "İç siyasette rol alan birçok kişiyi etkileyecek gizli bilgilere sahip olduğunu" iddia etti. Sertçelik ayrıca, geçen Kasım ayında elektronik kelepçeye rağmen restoranda yemek yerken ayaklarından vurulmasınının "suikast girişimi" olduğunu öne sürdü.

Kendisine koruma statüsü verilmesine rağmen güvenlik korumasının bu suikast girişiminden koruyamadığını belirten Sertçelik, bu nedenle ülkeden kaçtığını, iade edilmek istemediğini belirtti.

MACARİSTAN GARANTİ İSTEDİ

Budapeşte Mahkemesi, Sertçelik'in sahip olduğu gizli bilgiler nedeniyle "hayatının tehlikede olduğunu" belirtti. Mahkeme, Sertçelik'e dair bilgilerin detaylandırılmasını talep etti. Ayrıca, iadesi durumunda Sertçelik’in işkence görmeyeceği, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kalmayacağına dair garanti istedi.

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