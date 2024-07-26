Ayhan Bora Kaplan dosyasında dikkat çeken gelişme. Emniyet’teki bağlantılarını araştıran iki başmüfettiş emekli edildi

Düzenleme: Kaynak: T24
Ayhan Bora Kaplan dosyasında dikkat çeken gelişme. Emniyet’teki bağlantılarını araştıran iki başmüfettiş emekli edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedeniyle polis teşkilatında meydana gelen sarsıntı devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kaplan’ın emniyetteki bağlantılarını araştıran iki başmüfettiş emekliye sevk edildi.

Tolga Şardan'ın T24'teki yazısında aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun (YDK) kararıyla emekli edilen yaklaşık 400 birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürü arasında, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yer alan iki başmüfettiş de bulunuyor.

Kaplan’ın yakalanmasının ardından başlatılan idari soruşturmalarda görev alan ve Kaplan’ın Emniyet teşkilatındaki bağlantılarını araştıran bu iki başmüfettişin emekli edildiği iddia edildi.

Yazısında, "Her ne kadar YDK kararlarıyla emekli edilenlerin listesi yönetimce açık biçimde ilan edilmese de hafta sonundan bugüne kadar emekli edilenlerin isimleri emniyet kulislerine düşüyor” ifadelerine yer veren Şardan, “Edindiğim bilgiye göre; söz konusu emeklilik sürecinden etkilenen birinci sınıf polis müdürleri arasında iki isim çok dikkat çekici” diye yazdı.

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İki polis müdürünün adını vermeyen Şardan, bu isimlerin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Ankara’daki merkez kadrosunda görevli olduklarını aktardı.

Ayhan Bora Kaplan’ın emniyetteki bağlantılarına değinen Şardan, “Kaplan’ın gözaltına alındığı geçen eylülden buyana devam eden takvimde iki polis başmüfettişi; organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Kaplan’ın Emniyet teşkilatındaki bağlantılarının peşindelerdi. Araştırmalar sırasında epeyce dosya yaptılar. Hatta öyle ki, daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sürpriz şekilde Bakü’ye İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Önceki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın bile ifadesini aldılar. Aldığım bilgiye göre, yine önemli dosyalar üzerinde çalışıyorlardı. Fakat YDK kararı ile emekli edildiler.” ifadelerine yer verdi.

Şardan, isimlerin emeklilerine ilişkin gerekçe kararına ilişkin ise şunları aktardı: “Başmüfettişlerden birisi mahkeme kararıyla dönen grupta olduğu için YDK’nın aldığı prensip kararıyla emekli edildi. Diğerinin emekli edilme gerekçesi, YDK’nın aldığı 'bulunduğu rütbede 10 yılını dolduranların emekli edilmesi' yönündeki başka bir prensip kararı."

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