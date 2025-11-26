Suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanan ve 68 yıl hapis cezası alan Ayhan Bora Kaplan'a soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

9 YENİ GÖZALTI

T24’ün haberine göre, Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile bazı polislerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden birinin de 'Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yapılan operasyon sonrası Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Haliç olduğu belirtildi.

POLİSLERİN TUTUKLANMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kaplan hakkında verilen mahkeme kararında, yargılama sürerken yaşanan gizli tanık krizi ve operasyonu gerçekleştiren polislerin tutuklanması sürecine ilişkin değerlendirmeler dikkat çekti.

Verilen kararda, operasyonu yapan polislerin, gizli tanık olduğu ortaya çıkan sanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçması ve sonrasında Sertçelik ile yapılan bazı görüşmeleri nedeniyle yargılandıklarına dikkat çekilerek, "bu durumun toplanan delillere etkisinin bulunmadığı ve delilleri hukuka aykırı hale getirmediğine, polislerin 'sanıklar aleyhine soruşturmada toplanan delillerin sıhhatine halel getirecek' herhangi bir eylemlerinin tespit edilmediğine" vurgu yapıldı.

Mahkemenin kararında "kolluk görevlileri hakkında iddia edilen bu eylemler sübut bulsa dahi söz konusu eylemlerin sanıklar aleyhine değil, ancak lehine bir durum olarak değerlendirilebileceği" belirtildi.

GİZLİ TANIK KORKTU

Gizli tanık Ü5’in de ara celsede alınan beyanından sonra ifadesinden vazgeçtiği hatırlatılan kararda, "Gizli tanığın mahkememizce beyanlarının alınmasına başlanmadan önce ve beyanlarının alınmasından sonra yanında bulunan naip hakime ısrarla ses kayıtlarının imha edilmesini, zira sanıklardan birinin sevgilisinin adliyede savcı olduğunu, bu savcının ses kayıtlarına ulaşarak kimliğini ifşa edebileceğini söyleyerek korktuğunu belirttiği" anlatıldı.