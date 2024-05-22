Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleriyle ilgili müfettiş raporu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleriyle ilgili müfettiş raporu ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri hakkındaki müfettiş raporuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Suç örgütü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki detaylar netleşiyor. Davada adı geçen üst düzey emniyet müdürleriyle ilgili müfettiş raporu ortaya çıktı. Rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

Müfettiş raporunda firari sanık Serdar Sertçelik’le ‘irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli özenin gösterilmediği’ vurgulandı.

Raporda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sertçelik’le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra80 il emniyet müdürlüğüne tüm hudut kapılarında ve illerin giriş çıkışlarında uygulama noktalarında duyarlı olunması konusunda yazı yazıldığı aktarıldı.

Raporda Serdar Sertçelik’e, “soruşturma sonuna kadar konutu terk etmemesine” ilişkin adli kontrol uygulandığı belirtildi. Ev hapsi cezası verildiği ve elektronik kelepçe takılmasına karar verilmesine rağmen Sertçelik’in, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine 6 Mayıs’ta soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, “Göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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