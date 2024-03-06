Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne Vakıfbank'tan 700 milyon TL kredi. Soylu'ya yakın Kaplan'ın çetesi krediyi ödeyemedi

YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

Gündemdeki yerini koruyan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma ve gözaltılar sürerken Türkiye’yi sarsacak bir skandal ortaya çıktı.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen ve yurt dışına çıkmak üzereyken tutuklanan Kaplan’ın organize suç örgütünün üyeleri tarafından kurulan Kanat Savunma A.Ş’ye Vakıfbank tarafından teminatsız şekilde 700 milyon TL kredi verildiği öğrenildi.

CİRO YÜKSEK GÖSTERİLDİ

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, silah ve savunmaya sanayine yönelik kurulan ve Ankara Çankaya’da faaliyette bulunan Kanat Savunma’nın ticari faaliyetlerinin ve kredi puanın yetersiz olmasına rağmen cirosunun gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilerek söz konusu krediyi aldığı belirtildi.

KREDİ GERİ ÖDENMEDİ

Ayhan Bora Kaplan’ın suç örgütü üyelerinin üzerine kurulan şirketin aldığı krediyi geri ödemediği ve kredinin usulsüzce verilmesi nedeniyle Vakıfbank’ta başlayan soruşturmanın da kapatılmaya çalışıldığı aktarıldı. Banka bünyesinde kredinin usulsüzce verilmesine itiraz edenler ve soruşturmayı yürütenler tehdit edilirken, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez skandalı TBMM gündemine taşıdı.

Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Kanat Savunma A.Ş.’ye yetersiz kredi puanına rağmen cirosunun şişirilerek Vakıfbank’tan 700 bin TL kredi verildiğinin ve kredinin geri ödenmediğinin doğru olup olmadığını sorarken, “Bu tür batık kredilerin Türkiye’nin ekonomisine, giderek derinleşen hayat pahalılığına ve yüksek enflasyona olumsuz katkısının olacağını düşünüyor musunuz?” dedi.