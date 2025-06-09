Ayhan Sicimoğlu'ndan tüyler ürperten itiraf

Renkli kişiliği, sıra dışı yaşam tarzı ve enerjisiyle tanınan müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Oylum Talu’nun sunduğu Bayram Özel programına konuk oldu.

Seyahat tutkusu ve dünyayı gezme merakıyla bilinen Sicimoğlu, izleyicilerle ilginç anılarını paylaştı.

Son olarak Zanzibar’a yaptığı ziyaretten izlenimlerini aktaran Sicimoğlu, Küba’da yaşadığı sıra dışı bir deneyimi de anlattı. Küba’daki bir kara büyü ayinine katıldığını açıklayan müzisyen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaplumbağa kanı içtim, sonra kaldığım eve gidip defalarca yıkandım. Bir gün boyunca uyudum. Rüyamda öldüğümü gördüm ve hayatım değişti.”

Küba'nın ardından Hindistan seyahatlerinden de bahseden Sicimoğlu, bu ülkeye duyduğu hayranlığı dile getirdi. Özellikle ölülerin yakıldığı alanlardan çok etkilendiğini belirten sanatçı, yaşadığı çarpıcı gözlemleri şu şekilde aktardı:

“İnsanlar küllerde altın diş arıyor. Kaşla göz arasında ölmüş insanların kornealarını alıp satıyorlarmış. El arabasında bir sürü takma diş var; sen bakıyorsun, deniyorsun, sana uyanı alıyorsun.”