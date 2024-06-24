Ayhan Sicimoğlu'nun dövdüğü genç konuştu. Bir de utanmadan para teklif etmiş

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Ayhan Sicimoğlu'nun dövdüğü genç konuştu. Bir de utanmadan para teklif etmiş

Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç çalışanı dövüldükten sonra başına gelenleri açıkladı.

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