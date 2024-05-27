Ayı etli kebap hastanelik etti. Öyle bir hastalık kaptılar ki doktorlar bile şaştı kaldı

ABD'nin South Dakota eyaletinde yaşayan bir avcı, Kuzey Kanada'da bir ayı vurdu. Ayıyı yüzen avcı etlerini evine getirdikten sonra derin dondurucuya koydu. 45 gün kadar derin dondurucuda bekleyen etlerden kebap yaptırdı.

Geniş bir aileye sahip avcı, mangalda etleri pişirdikten sonra 6 aile üyesiyle birlikte afiyetle yediler. Bir hafta sonra, Minnesota'da yaşayan 29 yaşındaki bir aile üyesi, ateş, şiddetli kas ağrıları ve göz çevresinde şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu.

Doktorların muayene ettiği hasta yedikleri yiyecekler arasında ayı etinden söz etmedi. İkinci kez hastaneye giden adama doktorlar trişinelloz antikorları için yapılan testin pozitif olduğunu açıkladı.

PARAZİTLERİ ÖLDÜRMENİN YOLU AÇIKLANDI

12 ile 62 yaşları arasındaki altı aile üyesinin tamamına trişinelloze teşhisi kondu. Bu hastalıkta enfeksiyon, solucanlar tarafından tetikleniyor ve insanlarda kalp veya beyne kadar ilerleyebilir. Sonuç olarak kistler, nöbetler ve iltihaplanmalar ortaya çıkıyor.

Yapılan tedaviler sonucu tüm aile üyeleri sağlığına kavuştu. Aile, ayı etinin doğal olarak koyu renkli olmasından dolayı kebapların tam olarak pişip pişmediğinden emin olamadı.

Bu nedenle sadece etin rengine bakarak kebapları servis etmelerinden dolayı hastalığı kaptıkları tespit edildi.

Vahşi hayvanların etini tüketenlerin, trişinelloz parazitlerini öldürmesinin tek güvenilir yolunun yeterli pişirme olduğu açıklandı.

Yetkililer, "Önemli olan, etin iç sıcaklığının en az 74 dereceye ulaşmasıdır ve bu, et termometresi ile kontrol edilmelidir" uyarısını yaptı.