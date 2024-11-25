Ayı istinat duvarına çıktı kovayı devirdi

Kaynak: İHA
Ayı istinat duvarına çıktı kovayı devirdi

Rize’de kış uykusuna yatmayan bir avı istinat duvarına çıktı. Bir kaç metre ilerleyen ayı istinat duvarının üstünde duran ve içi su dolu kovayı devirdi. Panikleyen ayı ağaçlık alana kaçtı.

Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan ayı, 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.58’de evlerin arka kısmında bulunan istinat duvarının üzerindeki yolda yürürken güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde evlerin olduğu bölgeye doğru duvarın üzerinde yürüyen ayının ilk önce duvarın sağ alt kısmında bulunan evleri kontrol ettiği görüldü. Sonrasında duvarın üzerindeki su dolu bidonu fark eden ayı, onunla oynamaya başladı.

d1.jpg

Bidonu devirince suyun hızlı bir şekilde aktığını gören ayı, korkarak duvarın sağ kısmında bulan çay tarım arazisine girerek hızlıca kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son Haberler
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı