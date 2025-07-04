Ayı merakı canına mal oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayı merakı canına mal oldu

İtalya’dan Romanya'ya gelen bir turist, ülkedeki Transfagaraşan yolu üzerinde yavrulu bir ayıyı beslemeye çalışırken saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Romanya’nın ünlü Transfagaraşan yolunda, Posada-Vidraru Oteli yakınlarında meydana gelen olayda, motosikletiyle seyahat eden bir İtalyan turist, vahşi bir ayıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Observator News’in aktardığına göre turist, ayıyı eliyle beslemeye çalıştı.

Argeş Orman Müdürlüğü Direktörü Armand Chiriloiu, saldırı anının turistin telefonundaki fotoğraflarla belgelenmiş olduğunu belirtti. Turistin bir gün önce başka iki ayıyı da yakından görüntülediği tespit edildi.

Saldırının ardından ayı, avcılar tarafından vurularak öldürüldü. Olay sonrası bölgeye jandarmalar sevk edilerek turistlerin uzaklaştırılması sağlandı. Uzmanlar, yavrulu ayıların özellikle tehdit altında hissedip saldırganlaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

italian-ucis-de-urs.png

Son Haberler
Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!
Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!
Usta gazeteci uyardı: Ulus devleti yıkmak için bütün tuşlara basılıyor!
Usta gazeteci uyardı: Ulus devleti yıkmak için bütün tuşlara basılıyor!
İşte Galatasaray'ın fikstürü: 'Hedef Avrupa'da final' mesajı
İşte Galatasaray'ın fikstürü: 'Hedef Avrupa'da final' mesajı
AFAD sireni çaldı! Sisteme devreye girdi
AFAD sireni çaldı! Sisteme devreye girdi
TRT Tabii’nin fenomeni Gassal dizinin 3. sezonu ne zaman? Baki’nin yolculuğu devam ediyor
TRT Tabii’nin fenomeni Gassal dizinin 3. sezonu ne zaman?