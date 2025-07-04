Ayı merakı canına mal oldu

Romanya’nın ünlü Transfagaraşan yolunda, Posada-Vidraru Oteli yakınlarında meydana gelen olayda, motosikletiyle seyahat eden bir İtalyan turist, vahşi bir ayıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Observator News’in aktardığına göre turist, ayıyı eliyle beslemeye çalıştı.

Argeş Orman Müdürlüğü Direktörü Armand Chiriloiu, saldırı anının turistin telefonundaki fotoğraflarla belgelenmiş olduğunu belirtti. Turistin bir gün önce başka iki ayıyı da yakından görüntülediği tespit edildi.

Saldırının ardından ayı, avcılar tarafından vurularak öldürüldü. Olay sonrası bölgeye jandarmalar sevk edilerek turistlerin uzaklaştırılması sağlandı. Uzmanlar, yavrulu ayıların özellikle tehdit altında hissedip saldırganlaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.