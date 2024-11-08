Ayı Paddington’ın yeni fragmanı yayınlandı!

Paddington'ın Lucy teyzesini aramak için Peru'nun vahşi doğasında kaybolduğu filmde, marmelat seven ayıyı bu kez heyecan verici bir macera bekliyor.

Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

Üçüncü Paddington filminde Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Carla Tous, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Olivia Colman, Antonio Banderas ve Ben Whishaw Paddington'un sesi olarak geri dönüyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Ayı Paddington: Ormanda Macera / Paddington in Peru”, 21 Mart 2025’te sinemalarda olacak.