Japonya'da ayı saldırıları nedeniyle yaşanan ölümlerin rekor seviyeye ulaşması üzerine, Akita eyaletine ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.

Japonya'da ayı saldırıları nedeniyle yaşanan ölümlerin rekor seviyeye ulaşması, ülkenin Akita eyaletinin yönetimini alarma geçirdi. Akita Valiliği'nin talebi üzerine; ayılarla mücadele çalışmalarına destek için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi. Bugün Kazuno Şehri'ne varan yaklaşık 15 SDF personelini karşılayan Kazuno Belediye Başkanı Shinji Sasamoto, bölge halkının ayı tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Halk tehlikeyi her gün hissediyor. Bu durum insanların hayatını etkiledi. İnsanların dışarı çıkmaktan vazgeçmesine veya etkinliklerini iptal etmesine neden oldu" dedi.

Kazuno Şehri'nin ayılarla mücadele biriminde görevli Yasuhiro Kitakata da, askerlerin desteğinin bölge halkında bir ölçüde de olsa rahatlamaya yol açtığını belirterek, "SDF'nin geçici de olsa yardıma gelmesi büyük bir rahatlama oldu. Eskiden ayıların gürültü duyduklarında kaçacağını düşünürdüm ama şimdi tam tersi size doğru geliyorlar. Gerçekten korkutucu hayvanlar" açıklamasında bulundu.

Kazuno Şehri'nde görevlendirilen SDF personelinin, ayı tuzaklarının kurulması ve kaldırılmasının yanı sıra, yerel avcıların riskli bölgelere transferi ve vurulan ayıların leşlerinin bertaraf edilmesi çalışmalarına destek vereceği açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı'nın, Kazuno'nun ardından, Akita eyaletindeki Odate ve Kitaakita şehirlerine de SDF personeli göndereceği bildirildi.



AYILARA KARŞI DRONLU ÖNLEM

Japonya'daki ölümcül ayı saldırılarına karşı bir tedbir adımı atan Gifu Valiliği, ayıları yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak amacıyla köpek havlaması ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başlayacağını duyurdu. Gifu Valisi Yoshihide Esaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayıların yol açtığı endişe ve yaşanan saldırılarla başa çıkmak amacıyla proaktif önlemler almayı hedefliyoruz" diye konuştu.



AYI SALDIRILARINDA REKOR SAYIDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya'nın kırsal bölgelerinde son dönemlerde artış gösteren ayı saldırıları yerel halk arasında endişeye neden olmuştu. Japonya Çevre Bakanlığı, ayı saldırısı nedeniyle yaşanan ölümlerin bu yıl rekor kırarak 12'ye ulaştığını açıklamıştı. Ölümlerin üçte ikisinin Akita ve Iwate eyaletlerinde kayda geçtiği belirtilmişti.