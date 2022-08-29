﻿Ayı saldırısı ve ABD elçiliği!

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde fasulyeleri sulamaya giden 75 yaşındaki Kenan Gürcü, ağaçların altında yatan ayının saldırısına uğradı.

Yere düşen ve kolunu hayvanın ağzına bastırarak başını ve yüzünü korumak isteyen Gürcü, bacağı ve kolundan yaralandı. Gürcü bir taraftan da ayıyı kaçırmak için bağırırken durumu fark eden komşusunun çıkardığı "ses"ler sayesinde ayının kaçması üzerine yaralı olarak kurtuldu. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen Gürcü, hastanede olayı anlattı ve "Dört gündür hastanedeyim, çok şükür durumum iyi. Neymiş, ayı yaşayacakmış. Devletten, ayılar için bir önlem almasını istiyoruz. Yani benim ölmem hak, ayı yaşayacak; böyle bir şey olur mu? Artık çocuklar ne bahçeye ne tarlaya gidebiliyor." dedi.

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Elbette nesli azalmakta olan ayıların da yaşaması gerekiyor... Yalnız devlet ayıları koruma altına alırken, insanların korunmasını hiç önemsemiyor... Bir tarihte, Trabzon, Maçka'da, rahmetli Mustafa amcam, ayının fasulye bahçesine verdiği zararın karşılanması için kaymakam ile görüşmeye gitmiş, kendisini içeri almayan koruma polisinin "Amca, kaymakamı bu iş için meşgul etmeyelim. Kaymakam bey bana yetki verdi... Ben telefon edeyim, fakir fukara fonundan zararını hemen tazmin etsinler" sözlerine de içerlemiş ve bu öneriyi kabul etmemişti... Mustafa amcam, "Ben fakir fukara değilim. Ayı, devlet koruması altındaysa, yani devletin ayısı ise zararımı da devlet ödesin. O fondan para almam" demişti...

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Atatürk'ün Türk Milleti'ne bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ise devlet işgaline bir de ABD işgali eklendi.

Cumhuriyet muhabiri Süleyman Özkan'ın haberine göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Söğütözü-Çukurambar mevkisindeki yeni elçilik binasının 29 Ağustos'ta yani bugün hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, başından beri "elçilik binası inşa edilen arazinin asıl sahibi olan Atatürk Orman Çiftliği'ne devredilmesi gerektiğini" söylüyor.

Candan, son olarak, "AKP iktidarının hukuksuzluğuna ABD Büyükelçiliği de ortak olmuştur. AOÇ'nin arazisinde ABD Büyükelçiliği'nin bir bina yapması ve oraya taşınması hukuksuzdur. Bizim için 'Kaçak Saray' neyse ABD Büyükelçiliği odur" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, daha önce "Bu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in imzasıyla Gazi Üniversitesi'ne eğitim alanı olarak devredildi. Daha sonra Gazi Üniversitesi, TOKİ'ye devretmiş, sonrasında da arazi ABD Büyükelçiliği'ne satılmış. Bu süreç Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin nasıl talan edildiğini de gösteriyor." dediğinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Biz araziyi TOKİ'den satın aldık" diye bir açıklama yapmıştı...

Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 2019'da, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, AOÇ arazisi için "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Kararın gerekçesinde, "AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" denildi. Bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti.

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Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün ABD'ye satılması, ABD'nin suçu değil ama onlar için AKP iktidarı sayesinde, Atatürk'ün millete bağışladığı bir araziye sahip olmak, herhalde Atatürk'ten intikam almak anlamına geliyor! Ayıyı kaçıran "ses" gibi ABD'nin o araziyi terk etmesi için de çok güçlü bir "ses" çıkarmak gerekiyor!

O "ses" veya irade kimde var?