29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Arslan BULUT
Arslan BULUT

Ayı saldırısı ve ABD elçiliği!

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
29 Ağustos 2022 Pazartesi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde fasulyeleri sulamaya giden 75 yaşındaki Kenan Gürcü, ağaçların altında yatan ayının saldırısına uğradı.

Yere düşen ve kolunu hayvanın ağzına bastırarak başını ve yüzünü korumak isteyen Gürcü, bacağı ve kolundan yaralandı. Gürcü bir taraftan da ayıyı kaçırmak için bağırırken durumu fark eden komşusunun çıkardığı "ses"ler sayesinde ayının kaçması üzerine yaralı olarak kurtuldu. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen Gürcü, hastanede olayı anlattı ve "Dört gündür hastanedeyim, çok şükür durumum iyi. Neymiş, ayı yaşayacakmış. Devletten, ayılar için bir önlem almasını istiyoruz. Yani benim ölmem hak, ayı yaşayacak; böyle bir şey olur mu? Artık çocuklar ne bahçeye ne tarlaya gidebiliyor." dedi.

***

Elbette nesli azalmakta olan ayıların da yaşaması gerekiyor... Yalnız devlet ayıları koruma altına alırken, insanların korunmasını hiç önemsemiyor... Bir tarihte, Trabzon, Maçka'da, rahmetli Mustafa amcam, ayının fasulye bahçesine verdiği zararın karşılanması için kaymakam ile görüşmeye gitmiş, kendisini içeri almayan koruma polisinin "Amca, kaymakamı bu iş için meşgul etmeyelim. Kaymakam bey bana yetki verdi... Ben telefon edeyim, fakir fukara fonundan zararını hemen tazmin etsinler" sözlerine de içerlemiş ve bu öneriyi kabul etmemişti... Mustafa amcam, "Ben fakir fukara değilim. Ayı, devlet koruması altındaysa, yani devletin ayısı ise zararımı da devlet ödesin. O fondan para almam" demişti...

***

Atatürk'ün Türk Milleti'ne bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ise devlet işgaline bir de ABD işgali eklendi.

Cumhuriyet muhabiri Süleyman Özkan'ın haberine göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Söğütözü-Çukurambar mevkisindeki yeni elçilik binasının 29 Ağustos'ta yani bugün hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, başından beri "elçilik binası inşa edilen arazinin asıl sahibi olan Atatürk Orman Çiftliği'ne devredilmesi gerektiğini" söylüyor.

Candan, son olarak, "AKP iktidarının hukuksuzluğuna ABD Büyükelçiliği de ortak olmuştur. AOÇ'nin arazisinde ABD Büyükelçiliği'nin bir bina yapması ve oraya taşınması hukuksuzdur. Bizim için 'Kaçak Saray' neyse ABD Büyükelçiliği odur" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, daha önce "Bu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in imzasıyla Gazi Üniversitesi'ne eğitim alanı olarak devredildi. Daha sonra Gazi Üniversitesi, TOKİ'ye devretmiş, sonrasında da arazi ABD Büyükelçiliği'ne satılmış. Bu süreç Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin nasıl talan edildiğini de gösteriyor." dediğinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Biz araziyi TOKİ'den satın aldık" diye bir açıklama yapmıştı...

Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 2019'da, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, AOÇ arazisi için "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Kararın gerekçesinde, "AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" denildi. Bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti.

***

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün ABD'ye satılması, ABD'nin suçu değil ama onlar için AKP iktidarı sayesinde, Atatürk'ün millete bağışladığı bir araziye sahip olmak, herhalde Atatürk'ten intikam almak anlamına geliyor! Ayıyı kaçıran "ses" gibi ABD'nin o araziyi terk etmesi için de çok güçlü bir "ses" çıkarmak gerekiyor!

O "ses" veya irade kimde var?

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Ayı saldırısı ve ABD elçiliği!
﻿Ayı saldırısı ve ABD elçiliği!
﻿Arslan BULUT
﻿Ayı saldırısı ve ABD elçiliği!
﻿'Sapık'la ne demek istedi?
﻿'Sapık'la ne demek istedi?
﻿Arslan TEKİN
﻿'Sapık'la ne demek istedi?
﻿100 yıl önce, 100 yıl sonra...
﻿100 yıl önce, 100 yıl sonra...
﻿Mehmet FARAÇ
﻿100 yıl önce, 100 yıl sonra...
﻿Enflasyonun yok ettiği proje
﻿Enflasyonun yok ettiği proje
﻿Murat AĞIREL
﻿Enflasyonun yok ettiği proje
﻿Eşşek gibi gidip ona oy verme
﻿Eşşek gibi gidip ona oy verme
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Eşşek gibi gidip ona oy verme
﻿'İçeriden yutulma'ya hayır!
﻿'İçeriden yutulma'ya hayır!
﻿Servet AVCI
﻿'İçeriden yutulma'ya hayır!
﻿Kumpasın sınırı yok!..
﻿Kumpasın sınırı yok!..
﻿Yavuz Selim DEMİRAĞ
﻿Kumpasın sınırı yok!..
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.