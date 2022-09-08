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Ayı saldırısına uğrayan çobanı köpekler kurtardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 05:27
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Ayı saldırısına uğrayan çobanı köpekler kurtardı

Ayı saldırısına uğrayan çobanı köpekler kurtardı
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Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Arka’nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Arka'nın ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtulduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı. (İHA)

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