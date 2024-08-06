Ayı sürüsüyle karşılaşan Aras Elektrik ekibi büyük bir tehlikeyi atlattı

Kaynak: İHA
Ayı sürüsüyle karşılaşan Aras Elektrik ekibi büyük bir tehlikeyi atlattı

Doğu'nun zorlu coğrafyasında elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras Elektrik ekipleri, bir arıza ihbarına giderken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışan saha ekipleri, ayı sürüsüyle burun buruna geldi.

Doğayla iç içe çalışmanın zorluklarına dikkat çeken Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, "Zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. İhbarlara giderken ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanlarıyla karşılaşıyor. Sarıkamış ilçemiz de yaban hayatının yoğun olduğu bir bölge. Ekiplerimiz ihbara giderken ayı sürüsüyle karşılaştı. Neyse ki kimse zarar görmeden görevlerini tamamladı" dedi.

Aras EDAŞ saha personeli ise yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı: "Yaban hayatına alışkınız. İhbarlara giderken doğadaki dostlarımızla karşılaşmamız olağan bir durum. Ancak bu kez büyük bir ayı sürüsüyle karşılaştık. Temkinli davranarak ayıların uzaklaşmasını bekledik ve sonrasında arıza noktasına ulaşıp görevimizi tamamladık."

Aras Elektrik ekiplerinin doğayla iç içe çalışırken karşılaştıkları bu tür zorluklar, hem bölgedeki elektrik dağıtım hizmetlerinin ne denli özverili bir şekilde yürütüldüğünü hem de yaban hayatının korunmasına yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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