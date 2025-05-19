Ayı torpil yapmadı! Belediye başkanının evini yerle bir etti

Doğu Karadeniz’de kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yayla evlerine girerek yiyecek arayışına çıkıyor. Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren ayılar, adeta bir savaş alanı görüntüsü bırakıyor. Karların erimesiyle yayla evlerine dönen bölge sakinleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Kırılan kapılar, parçalanan pencereler ve zarar gören eşyalar nedeniyle yayla sakinlerinin maddi kayıpları ciddi boyutlara ulaşıyor.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı, bin 800 rakımlı Bahçecik Mahallesi’nde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin yayla evi de ayılardan payını aldı. Pencereyi kırarak içeri giren ayı, özellikle mutfak bölümündeki eşyaları parçalayarak büyük bir maddi hasara yol açtı.

“AYIYA TORPİL İŞLEMİYOR”

Başkan Çebi’nin evine ayının girdiğini fark eden mahalle sakinlerinden Yalçın Çebi, olayı görüntüleyerek yaşananları anlattı. Yalçın Çebi, ayının kimseye ayrıcalık tanımadığını esprili bir dille ifade ederek, “Ayıya torpil işlemiyor. Coşkun Başkan’ın evine de girmiş. Torpil morpil yok. Her yeri talan etmiş. Ben yazın bunlara et attığım için benim evime girmedi, ama burası tamamen yıkılmış.” dedi.