Ayı üzümü ve çayının yararları

Yüksek oranda asidik madde barındıran ayı üzümü alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan besinlerden biridir. Amerika kökenli bir besin olan ayı üzümü kadınlara özellikle daha sık yaşanan idrar yolu hastalıklarında doğal şifa olarak görülür. Genel olarak çayı yapım tüketilir.



Amerika yerlileri olan Kızılderililerin sıklıkla kullandığı ayı üzümünün bilimsel adı Cranberrydir. Ayı üzümü denilmesinin nedeni ise ayıların çokça sevdiği bir yemiştir. Mayhoş bir tada sahip olan ayı üzümü, görüntü olarak murt ve yaban mersini gibi besinlerle karıştırılır. Ancak ayı üzümü oldukça açık bir kırmızı renktedir. Bu yüzden bazı yerlerden kırmızı ayı üzümü olarak da bilinir. Hydroquines, ayı üzümü içindeki en etken maddedir. Bu madde asit yapıya sahiptir. Yakıcı değil iyileştirici madde olan hydroquines, özellikle enfeksiyonu bitiren bir şifadır. Kitaplarda yer alan bilgilere göre Kızılderililer hastalıklara yakalanmamak için her gün bir bardak ayı üzümü çayı içerlermiş. Hydroquines maddesinin yanı sıra gallik, ursolik ve tannik yani flavonoidler bakımından da zengindir.

Adet sancılarını dindirir.

Aşırı tüketimi zararlıdır.

Ayı üzümü mesane ve böbrekte taş kum oluşumunu önler.

Kadınlarda sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonuna fayda sağlar.

Hücreleri hızla yenilediğinden yaşlanmayı yavaşlatır.

Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

NASIL YAPILIR?



Kurutulan ayı üzümü ve yaprakları yıl boyu tüketime hazırlanır. Toplanılan ayı üzümü ve yaprakları 40 derecelik ateşte kurutulur. Kuru ve nemli olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir. Kurutulan bu yaprak ve ayı üzümü havanda toz hale getirilir. Bir buçuk su bardağına bir yemek kaşığı bu tozdan eklenerek kaynatılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınıp süzülerek bardağa boşaltılır. Günde bir bardak tüketilebilir. İki haftadan uzun bir süre tüketimi tavsiye edilmez. Nedeni ise çok güçlü bir toksin atıcı olduğundan vücuttaki sıvı oranını azaltabilir.



ÇAYININ FAYDALARI



Vücuttaki dezenfeksiyon etkisi olan ayı üzümü çayı, kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonun yaşanma riskini azaltır.

Aşırı nikotin ve kafein tüketen kişilerde kan katılaşır. Bu maddeleri bırakan kişilerde kolesterol artar ve ani kalp hastalıkları ortaya çıkar. Uzmanlar bu maddeleri kullanmayan bırakan kişilerin ayı üzümü gibi kan seviyesini incelten ve kan hücrelerini artıran besinler tüketilmesini önerir.

Hücreleri yenileyen ayı üzümü çayı sinir sistemini de sakinleştirerek gün içinde yoğun iş temposunda görülen stres ve depresyonun önüne geçer.



İçerdiği asitler mesane ve böbreklerde oluşan kristalleşmiş taşları kuma dönüştürerek idrar yoluyla atılmasını sağlar. Bu faydayı sağlarken vücutta su fazla kullanılır. Bu yüzden uzmanlar ayı üzümü tüketen kişilerin çokça su tüketilmesini önerir.

Mevsim geçişlerinde artan virüs ve enfeksiyonlu hastalıkların neden olduğu belirtileri azaltmak için de ayı üzümü çayı önerilir. Boğaz ağrısı ya da balgam birikmesinde tüketilir.

Vücutta biriken mikrop ve toksinleri atarak yağ birikimini engeller. Bu yüzden kilo vermek isteyenler için de ideal bir çaydır. Yağları hızla yakan ve bağırsak işlevselliğini artıran ayı üzümü çayı besinlerden kalan atıkların birikmesinin de önüne geçer.

Sindirim sorunlarından biri olan kabızlığın önüne geçer. Ancak aşırı tüketilmemesi gerekir. Aksi halde ishale neden olur.