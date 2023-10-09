Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı

Erzurum’un İspir’in kırsal kesimlerinde sıkça rastlanan ayılar bu kez ilçenin caddelerinde göründü.

Bir vatandaş tarafından gece saatlerinde ilçede görüntülenen üç ayının oldukça sağlıklı olduğu görüldü.

Aracı ile bir süre ayıları takiben eden vatandaşın onların hızına yetişmekte zorlandığı görüldü.

Ayıları özellikle yaklaşan kış aylarına hazırlık yapmak için bu günlerde sıkça insanların yaşam alanlarına kadar geldiği görülüyor.

Öte yandan vatandaşlar kornoya basınca ayılar bir sağa bir sola kaçıştı. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.