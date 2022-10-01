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Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu

Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı. Kent merkezinde de görülmeye başlanan ayılar yine tüneli kullanırken görüntülendi

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 14:16
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Ayılar Gümüşhane'deki tünelde 4 nala koştu

Ayılar Gümüşhanedeki tünelde 4 nala koştu
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İHA'nın haberine göre, yaban hayatının en ihtişamlı ve akıllı hayvanlarından birisi olan ayı bir kez daha vatandaşların kamerasına oldukça işlek bir yol olan Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde yakalandı. 

Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tünelini kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için var güçleriyle koşarken o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. 

Ayılara ‘deli oğlan’ diye seslenen sürücü videoda, “Ayılar tüneli bastı, bunlar yavru, annelerinizi nerede bıraktınız" diyerek ayıların arkasından yavaşça ilerledi.

Öte yandan Gümüşhane’nin Eskibağlar mahallesinde yiyecek bulmak için bahçelere giren ve kent merkezine inen bir ayı da yine vatandaş kamerasına yakalandı. Kentin içerisine kadar inen ayılar vatandaşları tedirgin ederken, görüntülerdeki ayı belirli bir süre yol üzerinde gezdikten sonra Harşit Çayı’na giderek gözden kayboldu.

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