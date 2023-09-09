Ayılar şantiyeyi mesken tuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde bulunan yol şantiyesi ayıların uğrak yeri olurken, şantiyede çalışanlar ise tedirginlik yaşıyor.

Ayılar şantiyeyi mesken tuttu

İHA'nın haberine göre, Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiyesi, ayıların uğrak adresi oldu. Birçok gece şantiyeye inen ayılar, tedirginliğe yol açıyor. Karanlığın çökmesi ile şantiyeye gelen ve orada bulunan çöp kovalarında yiyecek arayan ayılar, karnını doyurduktan sonra kayboluyor.

Şantiye çalışanlarından İskender Pertev, ayıların birçok akşam şantiyeye geldiğini söyleyerek, “Hava kararınca ayılar gelmeye başlıyor. Bazen bir tane ayı bazen birden fazla ayı oluyor. Onlara zarar vermiyoruz ama bazen bize zarar vermelerinden çekiniyoruz. Çoğu zaman dışarıya, hava almaya çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeynel Ayvalık isimli çalışan ise gece olunca ayılar karnını doyurmak için şantiyeye indiğini söyleyerek, “Burada bulunan çöp kovasını karıştırıp yiyecek arıyorlar. O kadar alışmışlar ki direkt çöp kutusuna yönelip yiyecek bulduktan sonra çekip gidiyorlar" dedi.

Ayvalık "Çoğu zaman biz de onlara yiyecek bırakıyoruz, dışarı çıkarken de onlara denk geliyoruz. Çok şükür bize daha zarar vermediler ama açıkçası tedirgin olduğumuz anlar oluyor. Bazen ses çıkararak, bağırarak onları uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz kimseye zarar vermemeleridir” şeklinde konuştu.

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