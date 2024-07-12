Ayılar yol kesip arabaların üstüne çıktı

Kaynak: İHA
Ayılar yol kesip arabaların üstüne çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret giden vatandaşların önünü kesen ayı arabaların üstüne çıktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde, ziyaretçilerin araçlarının önünü kesen bir ayı, bir otomobilin üzerine çıktı.

Bölge, doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, göl çevresinde dolaşan boz ayılar da dikkatleri üzerine çekti. Nemrut'un simgeleri haline gelen bu ayılar, piknik yapan ziyaretçilere sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

Krater gölü çevresinde yaşayan bu sevimli ayılar, ziyaretçilerin cep telefonlarına yansıyan görüntüleriyle bölgenin neşesi oldu.

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