Ayıların kış uykusu öncesi besin depoladığı anlar kamerada

Artvin’de yazı geçiren boz ayılar, Kasım ayında gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış’a geri dönüyor. Sarıkamış’a geri dönen kış uykusu öncesi besinlerini alıyor. Yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne gelen onlarca boz ayı kameralara yansıdı.
Sarıkamış çöplüğünde ayıları görüntüleyen vatandaşlar, bir taraftan kocaman ayıları izlerken, diğer taraftan da canlı yayın yaptılar. O anlar anbe an kameralara yansıdı. (AA)
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