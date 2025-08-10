Ayılarla tehlikeli oyun! Uludağ’da şok görüntüler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa Uludağ’da ayıları görmek için bölgeye giden bir vatandaş, hayvanları yakından izlemek için aracıyla yaklaştığı sırada ayıların saldırısına uğradı.

Bursa Uludağ'a ayıları görmek için çıkan vatandaş, ayıları yakından izlemek için aracıyla yanaştığı esnada ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, Milli Park yetkilileri "Ayılara kesinlikle yiyecek verilmemeli. Ayrıca onları korkutacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu hem ayıların hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Uludağ'a çıkan bazı vatandaşlar, ayıları fotoğraflamak ve görmek için yüksek risklere girip video çekiyor. Zaman zaman ayıların saldırısına uğrayan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeden kaçıyor. Milli Park yetkilileri ise vatandaşlara uyarılar yapılarak ayıların rahatsız edilmemesi ve özellikle onlara yiyecek verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Milli Park yetkilileri: "Ayıları rahatsız etmeyin"

Uludağ Milli Parkı yetkilileri, vatandaşları ayıların doğadaki doğal yaşamını bozmamaları konusunda sıkça uyarıyor. Yetkililer, "Ayılara kesinlikle yiyecek verilmemeli. Ayrıca onları korkutacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu hem ayıların hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" diyerek, bu tür tehlikeli davranışların önüne geçilmesini istiyor.

