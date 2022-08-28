﻿Daha önce Ay’ı hiç böyle görmediniz

İki astrofotoğrafçı, Connor Matherne ve Andrew McCarthy, 200 binden fazla fotoğrafı birleştirdi ve Ay’a dair yeni fotoğraflar ortaya koydu.
BİRLEŞTİRMEK 1 YIL SÜRDÜ
McCarthy, Ay’ın her yeryüzü şeklinin çok detaylı fotoğrafını çekmişti. Çektiği bu fotoğrafları birleştirerek aşağıdaki ayrıntılı fotoğrafları tamı tamına 1 yılda oluşturdu.
"Artemis Avı" adlı fotoğraf, NASA'nın 29 Ağustos Pazartesi günü devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) megaroketinin üzerinde fırlatılması planlanan Artemis 1 ay görevine hitap etmekteydi.