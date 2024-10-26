Ayının rotasını vatandaş çizdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayının rotasını vatandaş çizdi

Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda kış uykusuna yatmayarak kar üzerinde gezen bir ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Nereye gideceğini bilmeyen ayıya seslenen vatandaşlar "Aşağıya gel" diyerek rota verdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası hava sıcaklıklarının düşmesiyle karlar altında kaldı. Karın yağmasıyla birlikte yaylacılar göçe başlarken yabani hayvanlar da kış uykusuna yattı.

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Kış uykusuna yatmayan bir ayı ise Kazıkbeli Yaylası'nda vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Karlar üzerinde zorlukla ilerleyen ve nereye gideceğini bilmeyen ayı için ‘Kazıkbeli Yaylası pazarına geldi' diyen yayla sakinleri, ‘goca oğlan' diye seslendikleri ayıya nereye gideceklerini söyledi.

O anlar görüntülere yansırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler gülümsetti.

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