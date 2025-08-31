Ayıya ekmek verirken saldırıya uğradı

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayılar tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Nemrut Krater Gölü'ne aracıyla gezmeye giden bir vatandaş, göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Aracın camından ayıya ekmek uzatmak isteyen vatandaş, bir anda ayının saldırısıyla karşılaştı. Saldırıdan son anda kurtulan kişi, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların yabani yaşam alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda uyarıda bulundu.