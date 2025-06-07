Ayıyı seslendi duyan gülmeye başladı

Kaynak: İHA

Sivas'ta doğa gezisine çıkan bir vatandaş, ayı ve yavrularına 'Tosun. Canım. Bak hele' diye seslenmesi duyanları güldürdü.

Sivas Zara-Şerefiye yolu üzerinde doğa gözlemi yapmak amacıyla bölgeye giden Erhan Güler, bir kayanın dibinde hareketlilik fark etti. Elindeki dürbün ile kayalıklara baktığında ise bir ayının olduğunu gördü.

Ayıya "Tosun. Canım. Bak hele" diye seslenen Güler, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Güler, büyük beğeni topladı.

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Erhan Güler, gözlem yaptığı esnada ayıları gördüğünü belirterek, "Kayalıkların olduğu alanda bir ayının olduğunu fark ettim. Daha sonrasında ayının, 3 tane yavrusu olduğunu gördüm. Bir haftadır burada gözlem yapıyorum. Ayı, kayanın dibine yavrulamıştı. Gözlem yapmak için buraya gelip gidiyorum" dedi.

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