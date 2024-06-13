Ayıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?

Bir rehberin ayıyla karşılaşma durumunda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Heyecan dolu anların yer aldığı görüntüler, kısa sürede viral oldu.

Doğa yürüyüşü yaparken karşılaşılabilecek tehlikelerden biri olan ayılarla karşılaşma durumunda yapılması gerekenler, bir rehber tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Videoda rehber ayının üzerine doğru bağırarak koşup ayıyı korkutup kaçırmayı başarıyor.

Profesyonel rehberin taktikleri, izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Ayılarla karşılaşma durumunda panik yapmamak ve doğru adımları atmak önem taşıyor. Bu tür videoların paylaşılması, doğada karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı oluyor.

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