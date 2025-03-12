Aykırı yorumcu bu kez baltayı Tele1'e vurdu!.. Ferdi Tayfur sözleri olay olmuştu

Tele1’de Musa Özuğurlu’nun sunduğu Sabah Pusulası programında ilginç anlar yaşandı. Özuğurlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinin aktarıldığı haber sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Haberin uzunluğundan şikayet eden Özuğurlu, “İmamoğlu TV olmuşuz” diyerek kanala sitem etti.

"NEDİR YA BU KADAR UZUN..."

Musa Özuğurlu, şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu televizyon kanalı kursa, bu haberi yayınlatamaz bu kadar uzun bir şekilde. Hakikaten yayınlatamaz. ‘İmamoğlu TV’… Bizim programdan bahsediyorum. ‘İmamoğlu TV’ olmuş yani… Nedir ya bu kadar uzun… İmamoğlu bir şeyler söylüyor tamam anladık da… Niye bu kadar uzun? Değil mi yani, sürekli İmamoğlu İmamoğlu… ”

FERDİ TAYFUR SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkında sarf ettiği sözler de büyük tepki çekmişti. Özuğurlu; "Sanatsal açıdan berbattı" demişti.

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