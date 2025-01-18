Aykut Edibali anılıyor

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.

Aykut Edibali, yaşamını kaybetmesinin 3. yılında anılıyor.

AYKUT EDİBALİ KİMDİR?

Türk siyasetçi, yazar ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, 14 Ocak 2022 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. 13 Nisan 1942'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğan Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yeni bir siyasi hareket başlattı.

Edibali, liderliğini yaptığı "Yeniden Millî Mücadele" hareketi ile Türk siyasal ve sosyal hayatında önemli bir yer edindi. Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek ve Çağrı gibi dergilerde yazılar yazan Edibali, 1974 yılında kaleme aldığı "Türkiye'nin Kıbrıs Politikası ne Olmalıdır" adlı kitabında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını ve Ada'nın ilhakını önerdi.

1984 yılında "Yeniden Millî Mücadele" kadroları tarafından kurulan Islahatçı Demokrasi Partisi'nde Kurucu Genel Başkan olarak görev yapan Edibali, 1991 yılında Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasındaki üçlü ittifakta yer aldı ve Kayseri Milletvekili olarak 19. dönemde TBMM'ye girdi. 23 Kasım 1992'de Islahatçı Demokrasi Partisi, Birlik Barış Partisi ve Bayrak Partisi'nin birleşmesiyle oluşan Millet Partisi'nin Genel Başkanlığına seçildi.

"Muhteşem Türkiye" olarak idealize ettiği siyasi projesiyle tanınan Edibali, Millet Partisi'nin Mayıs 2012'de yapılan kongresinde tek liste ile aday olarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Aykut Edibali, 14 Ocak 2022 tarihinde vefat etti ve 16 Ocak'ta İstanbul'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.