Aykut Kocaman "3 Temmuz'un devamı yaşanıyor"

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman Habertürk ekranlarından yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında Rıdvan Dilmen'in konuğu oldu. Kocaman önemli açıklamalar yaptı.

3 TEMMUZ'UN DEVAMI YAŞANIYOR

Aykut Kocaman 3 Temmuz sürecinin sürdüğünü belirterek "2011'de Türk futbolunu temizlemeye diye geldiler ama Türk futbolunu bitirme hamlesi oldu. Bugün geldiğimiz nokta, o günlerin eseridir. 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. Türk futbolunda bugünkü süreci 2011'den ayrı okumak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kocaman ayrıca Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu. Kocaman "Mourinho psikolojik savaşlara girmeyi seviyor. Buraya uygun mu derseniz, Fenerbahçe takımının teknik direktörünün buralarda da dolaşması gerekiyor. Ne yazık ki... Ne yazık ki.." dedi.