Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puanlarını değerlendiren Aykut Kocaman Süper Lig'in sorgulanmasını talep etti.

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştırmış olan ünlü teknik direktör Aykut Kocaman Play Spor Youtube kanalına geride kalan 2023-2024 sezonunu değerlendirdi.

"LİGİN SORGULANMASI GEREKİR"

Ligin sorgulanması gerektiğini belirten Kocaman, "114 puanın 102'sini Galatasaray, 99'unu Fenerbahçe aldı. Başlı başına sıra dışı bir olay. Bir takımın bunu yapmasını anlayabilirdim ama iki takımın da bunu yapması, ligin sorgulanmasını gerektirir" dedi.

SADECE 3 FUTBOLCU

Takıma sadece yeni gelenlerden 3 futbolcunun katkı sağladığını söyleyen Kocaman, "Öncelikle Galatasaray'ı şampiyon bitirdiği için tebrik etmek gerekiyor. Esas itibariyle ligin ikinci yarısında takımı başarıya götüren oyuncu grubunda sadece ikinci yarı sol bek hamlesi (Derrick Köhn) bir de sezonun başından itibaren kadroda başlayıp ligin ilk yarısının ortalarından ligin sonlarına doğru ciddi bir performans gösteren Kerem Demirbay hamlesiyle geçen seneki takımla oynadılar diyebiliriz. Bir de stoperde Sanchez önemli katkılar yaptı. Bu 3 oyuncu geçen sezonun üzerine eklenmiş hamleler oldu" ifadelerini kullandı.

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