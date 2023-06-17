Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mali kurulda yaptığı Türk teknik direktör açıklamasının ardından Sarı Lacivertli kulübün eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal ve Aykut Kocaman iddialara yanıt verdi.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak.'' açıklamasının ardından gözler İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a çevrildi.

TRT Spor'a konuşan iki isim, iddialara cevap verdi. Aykut Kocaman, Ali Koç'un açıklamalarının ardından ''Gelişmelerden haberim yok.'' dedi.

İsmail Kartal ise ''Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ise "Fenerbahçe’yi çalıştıracak mısınız?" sorusuna "Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun" yanıtını vermişti.

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