Aykut Kocaman yıllar sonra konuştu: Ali Koç beni çok kırdı

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman’dan flaş sözler geldi. Yıllar sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, Koç’a kırgınlığını dile getirdi.

MertolTV YouTube kanalına konuşan Kocaman, Ali Koç’un 2018 yılında yaptığı veri hırsızlığı açıklamasında kendisini ima etmesinden ötürü kırgın olduğunu dile getirdi.

Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ali Koç'un beni ima ederek isim vermedi ama veri hırsızlığını ima ederek benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü göndererek bana yer açmak istedikleri ve benzeri şeyleri ima ederek konuşması beni çok kırdı.

Benim gibi birisini böyle suçlaması, suçlayabiliyor olması hele o seviyedeki birisinin hakikaten çok incitici, kırıcıydı."

2018'de görevinden ayrılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 1 kez Süper Lig, 1 kez Süper Kupa ve 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018 yılında yaptığı açıklamada takımın antrenman verilerinin dışarı sızdırıldığını söylemişti. Koç, söz konusu olayla ilgili 3 antrenörün adını vererek bu isimlerin dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ve sportif direktör Comolli’nin referansı ile yola devam ettiklerini belirterek, veri hırsızlığının tespit edilmesi ile görevlerine son verildiğini vurgulamıştı.

Ali Koç konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Bu arkadaşların işlerine bilerek cuma günü mesai sonrası son verdik. İçerideki eşyalarını toplamasınlar diye. En büyük vefa Fenerbahçe'ye. Bunu biz bilerek yaptık, hazırlıksız yakalansınlar diye. Ondan sonra kötü şeyler oldu. Bunu ne için yaptıklarını bilmiyorum fakat yaptılar. Bu arkadaşların bilgisayarlarında 28 Haziran'dan itibaren idman programları, performans verileri, idmanlarla ilgili tüm görüntüler, tüm istatistikler ve raporlar dışarıya sızdırılıyor. Kulübün kendi sisteminden kendi şahsi maile, onu da üçüncü kişiye sızdırıyorlar. Geçen senenin bütün idman verileri ve performans dataları hafıza olmadığı sebebiyle silinmiş. Sezon başından itibaren yardımcı antrenörlerden biri antrenman verilerini, kulüp dışına sızdırdı."