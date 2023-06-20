Aykut Kocaman'dan Ali Koç çıkışı: Söylemlerini samimi bulmuyorum

Ali Koç'un Türk teknik direktörü söylemi sonrası gözler eski teknik direktör Aykut Kocaman'a çevrildi. Kocaman ise bu iddialara cevap verdi.

Aykut Kocaman'dan Ali Koç çıkışı: Söylemlerini samimi bulmuyorum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sosyal medyada bulunan Sports Digitale'ye açıklamalarda bulundu.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

-Fenerbahçe'nin antrenörünün ayrılacağını söylediği günde, antrenör ararken, böyle bir dönemde denk geldi konuşmalarımız. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Onu söylüyorum.

-Ali Bey'in bu sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle olsaydı, bu kadar kriz ortamında, 5 senedir Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi. Bir kişinin isminden bahsedilmedi; Aykut Kocaman. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa, hata olarak düzeltilmeliydi. Tekrar söylüyorum, ben bu denklemin içinde zaten yokum. Söylediğim sözlerin bir anlamı var, oturacağı, gideceği yer var. Ya da arkası var. Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum.

Aykut Kocaman, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 dönemlerinde Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almıştı. 2010-2011 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Aykut Kocamanlı Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da Sarı Lacivertli takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.

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