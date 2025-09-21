Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe seçiminde flaş sözler! 'İhtiyaç olursa buradayım'

Fenerbahçe’nin seçimli olağanüstü genel kurulunda oyunu kullanan Aykut Kocaman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“KENDİ ÇALIŞMA ŞARTLARIM OLUŞURSA DEVAM EDERİM”

Teknik direktörlüğe ara vermediğini belirten Kocaman, şunları söyledi:

“Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum.”

“BAŞARISIZLIKLARDA EN BÜYÜK PAY YÖNETİMİN”

Fenerbahçe yönetimini eleştiren Kocaman özellikle ilk dönemlerde yapılan kadro tercihlerinin doğru olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Fenerbahçe’de bu yönetimin 8. yılı olacak. İlk 3-4 yılında kadroda ciddi zayıflık vardı. Yönetim, her ne kadar tersine şeyler söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içi ihtiyaç dahilindeki dokunuşlar da doğru değildi.

Benim dönemim de dahil, aslan payı her zaman başkan ve yönetimindir. Teknik direktör ve oyuncular sonra gelir. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkan sorumludur.”

“İHTİYAÇ OLURSA BEN HAZIRIM”

Kocaman, Fenerbahçe’de yeniden görev alma ihtimaline ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok.

Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım.”