Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye yaptığı büyük kıyağı futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş'ın futbol aklı kimdir; bilmiyorum.

Futbolcu alırken ve gönderirken kararlar nasıl alınıyor; onu da bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var ki; o futbol aklı çoğu zaman yanlış tercihlerde bulunuyor. İşte bunu görüyorum.

Geçen sezon çok yazdım. "Şu Batshuayi'yi göndermeyin, büyük yanlış yaparsınız" dedim.

3 MART 2022'DEKİ O YAZI

14 gol atmış adam. Onca topu direkten dönmüş. Direkten dönenler gol olsaydı rekor kırarak gol kralı olacaktı oysa.

Hadi beni bir kenara bırakın.

Beşiktaş'ın efsane golcüsü (Golcüden ondan daha iyi anlayan olmaz herhalde) Beinsports'taki programda kaç kere söyledi: "Batshuayi çok iyi futbolcu. Ben olsam sözleşme yapar, takımda tutarım" dedi.

Onu da dinlemediniz.

Fenerbahçe'nin efsanesi Rıdvan Dilmen (Futbolu ne kadar bildiğini tartışmayalım lütfen, ayıp olur) de Feyyaz Uçar gibi defalarca kez söyledi. Hatta bir keresinde Valerien Ismael'in oynatmadığı Batshuayi için, "Anlayamadığım; camia içinde çok eleştirilen, benim futbol ve futbolcu görüşüme göre ligin üstünde seviyesi olan santrafor Batshuayi'nin oynatılmaması. Fenerbahçe'nin yerinde olsam, imkan olsa, Batshuayi'yi hiç düşünmeden alırım. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın; fikrimi söylüyorum" demesini bile kaale almadınız.

Demek Fenerbahçe kaale almış.

Beşiktaş'ın bıraktığı, Belçika Milli Takımı'nın santrforu Batshuayi'yi Fenerbahçe gitti ve aldı.

ALIN SİZE BATSHUAYI

İşte görüyorsunuz şimdi. Beşiktaş'ın çok bilmişleri: Alın size Batshuayi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerken golü kim attı: 90'da Batshuayi.

Fenerbahçe AEK Larnaka'yı yenerken ilk golü kim attı: Batshuayi.

Fenerbahçe, Karagümrük'ü yenerken galibiyet golünü kim attı: Yine 90'da Batshuayi.

Üstelik daha ısınma turunda adam. Avrupa'da Fenerbahçe'ye hayati bir galibiyet aldırdı, ligde yine çok önemli bir üç puana adını yazdırdı.

Beşiktaş böylece Fenerbahçe'de yüzyılın kıyağını yaptı bence. Gerçi isteyerek değil tabi; futbol aklına göre "İşe yaramaz" diye göndermişti futbolcuyu. Fenerbahçe aldı, bakın neler kazandı. Sadece maç değil kazancı. 3.5 milyon euroya almıştı daha bir ay önce. Transfermarkt'a göre adamın değeri 9.5 milyon euro şu anda.

Beşiktaş'taki futbol aklını anlayabilmiş değilim.

Fenerbahçe'yi ise bu transferi nedeniyle tebrik ederim.