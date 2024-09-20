Aylar sonra ortaya çıkan Akşener değişimi ile şaşırttı

İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu’na devretmesinin ardından uzun bir süre kamuoyundan uzak kalan Meral Akşener, Haziran ayında Beştepe Sarayında görülmesinin ardından yeniden ortaya çıktı.

Genel Başkanlığın ardından saçlarını sarıya boyatması dikkat çeken Akşener’in, Erdoğan ile görüşmesi beraberinde birçok spekülasyonu da getirmişti.

Gerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerekse de Zafer Partisi lideri Özdağ’ın ifadeleri ile gündeme gelen Akşener, gözler her ne kadar kendisine çevrilse de kamuoyuna açıklama yapmaması ile sessizliğini devam ettirdi.

Son olarak Ankara Kuğulu Park’ta görülen Akşener’in yanında eşi Tuncer Akşener, Özel Kalemi Esma Bekar, Protokol Koruması Sinan İnce ve İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Koca ile beraber çay içtiği anlar paylaşıldı.

Paylaşımı İYİ Parti GİK üyesi Fatih Koca sosyal medya hesabından Sonsuza kadar notu ile paylaştı.