Aylarca villasında birlikte yaşadığı sevgilisi bambaşka biri çıktı. Gerçek kimliğini öğrenince şoka girdi

Kaynak: İHA
Aylarca villasında birlikte yaşadığı sevgilisi bambaşka biri çıktı. Gerçek kimliğini öğrenince şoka girdi

Bursa’da aylarca villasında birlikte yaşadığı sevgilisi bambaşka biri çıkınca büyük şoka uğradı. Talihsiz kadın sevgisinin gerçek kimliğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Bursa’da kendisini başka biri olarak tanıtan adam tanıştığı kadınla sevgili olduktan sonra villasında aylarca saklandı. Polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan adam hakkında yakalama kararı çıkması sonrası adım adım takip etti.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin farklı bir kimlik kullandığını ve kendisini farklı bir isimle tanıttığı kadının villasında kaldığını tespit etti.

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gönül verdiği kişinin farklı isimli, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli olduğunu öğrenen kadın şaşkına döndü.

Yakalanan şüphelinin "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. İsimli şahıs olduğu öğrenildi.

aw255953-02.jpg

aw255953-03.jpg

Son Haberler
İsrail’den 24 saatte 4. baskın Dünya
İsrail’den 24 saatte 4. baskın
Plakasız kamyonun dehşet saçtı Gündem
Plakasız kamyonun dehşet saçtı
FIFA müfettişleri 6 puan silme cezası verdi Spor
FIFA müfettişleri 6 puan silme cezası verdi
Fethiye’de iki bot çarpıştı: 1 ölü Gündem
Fethiye’de iki bot çarpıştı: 1 ölü
Mossad Direktörü Roma’da Dünya
Mossad Direktörü Roma’da
Bağcılar'da minibüs ile cip çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı Gündem
Bağcılar'da minibüs ile cip çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı
Yarım tonluk depo 5.kattan üzerine düştü! İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Gündem
Yarım tonluk depo 5.kattan üzerine düştü! İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?