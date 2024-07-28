Aylarca villasında birlikte yaşadığı sevgilisi bambaşka biri çıktı. Gerçek kimliğini öğrenince şoka girdi

Bursa’da kendisini başka biri olarak tanıtan adam tanıştığı kadınla sevgili olduktan sonra villasında aylarca saklandı. Polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan adam hakkında yakalama kararı çıkması sonrası adım adım takip etti.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin farklı bir kimlik kullandığını ve kendisini farklı bir isimle tanıttığı kadının villasında kaldığını tespit etti.

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gönül verdiği kişinin farklı isimli, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli olduğunu öğrenen kadın şaşkına döndü.

Yakalanan şüphelinin "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. İsimli şahıs olduğu öğrenildi.