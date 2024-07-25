Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre defaatle hastaneye dişini çektirmeye gelen ve bir türlü dişini çektiremeyen 41 yaşındaki Mustafa Öz, yine hastaneye gelip dişini çektiremeyince elinde bulunan kesici aletle, hastane bahçesinde bulunan kamelyanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kendisini ifade edebilmek için yetkilileri çağıran Öz, emniyet ekiplerinin iki saatlik uğraşları sonucu kendisine zarar vermeden çıktığı yerden indirildi.

“Dişim çekilmedi sinirlendim çıktım”

Tedavi edilmediğini iddia ederek kamelya üzerine çıkan Mustafa Öz, “Kurban bayramından itibaren bu hastaneye dişimi çektirmek için geliyorum. Fakat dişim doktorlar tarafından bir türlü çekilmedi. Bunu il sağlık müdürlüğüne de bildirdiğim halde ‘doktorların inisiyatifine kalmış. İster çeker ister çekmez’ diyerek beni geçiştirdiler. Olay bundan ibaret. Bende sinirlendim. Sesimi duyurmak için çıktım” şeklinde konuştu.

“Sürekli aynı muameleyi görüyor”

Kardeşiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen Murat Öz, “Kendisi randevu alıyor. Narkoz etkisini hemen göstermiyormuş. Yaklaşık iki dakika sonra doktor tekrar çağırdığında ağzının uyuşmadığını söylüyor. Doktorla orada bir münakaşa yaşıyor doktor da kendisine çekmiyorum git istediğin yerde çektir demiş. Bu olay birkaç kez tekrarlanmış. Sürekli hastaneye geliyor ve aynı muameleyi görüyor. Kimse ilgilenmiyor. Bugün yine gelip aynı şeyi yaşıyor fakat dişini bir türlü çektiremiyor. Kardeşimin bilinen bir psikolojik rahatsızlığı yok” dedi.