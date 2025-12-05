Kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 50 gündür hastanede olan şarkıcının sağlık durumuyla ilgili menajeri açıklamada bulundu.

20 DAKİKA KALBİ DURMUŞTU

İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonucu 20 dakika kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Aylardır yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken ünlü ismin menajeri yeni bir açıklama yaptı.

HAYATİ FONKSİYONLARINI TEK BAŞINA SÜRDÜREMEZ

Fatih Ürek, uzun bir süredir uyutuluyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri son durumuna dair bilgiyi paylaştı.

Mert Siliv, Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti. Ünlü sanatçının sevenleri, kendisinden gelecek iyi haberi bekliyor.